Завдяки Томасу Барраку (на фото) в промовах Трампа зʼявлялися хвалебні відгуки на адресу ОАЕ

У США заарештували голову інавгураційного комітету Дональда Трампа, мільярдера Томаса Баррака. Його звинувачують у роботі на Обʼєднані Арабські Емірати. Про це повідомляє Associated Press.

74-річний Томас Баррак, якого затримали в Лос-Анджелесі, є одним з трьох осіб, звинувачених федеральним судом Нью-Йорка у спробі вплинути на зовнішню політику, коли Трамп балотувався у 2016 році, а також коли він був президентом.

Баррака також звинувачують у перешкоджанні правосуддю і декількох неправдивих заявах федеральним органам в червні 2019 року. У федеральному суді Брукліна звинувачення за сімома пунктами також пред'явлене 27-річному Метью Граймсу з Аспена, штат Колорадо, і 43-річному Рашиду Султану Рашиду аль-Маліку Альшаххі з ОАЕ. Граймс також був заарештований у вівторок в Каліфорнії. Місцеперебування Альшахі в цей час не встановлено.

В. о. помічника генпрокурора Марк Леско заявив, що «обвинувачені неодноразово використовували дружбу Баррака і доступ до кандидата, який врешті був обраний президентом (Трамп - ред.), високопоставлених представників виборчої кампанії і урядовців, а також американських ЗМІ для просування політичних цілей іноземного уряду, не розкриваючи своєї істинної прихильності».

Леско так охарактеризував ймовірну поведінку: «це не що інше, як зрада цих офіційних осіб в Сполучених Штатах, включаючи колишнього президента».

Слідство вважає, що Баррак через Альшахі та Граймса регулярно контактував з вищим керівництвом ОАЕ, просуваючи зовнішньополітичну програму ОАЕ в США. Зокрема, завдяки йому в промовах Трампа зʼявлялися хвалебні відгуки на адресу ОАЕ.

«Цим обвинуваченням ми повідомляємо всіх – незалежно від їхнього багатства або уявної політичної сили – про те, що Міністерство юстиції буде застосовувати заборону такого прихованого іноземного впливу», – йдеться у заяві.