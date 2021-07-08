Суд у Нью-Йорку визнав, що Джуліані робив «явно хибні та оманливі заяви» щодо виборів 2020 року

Влада Вашингтона, округ Колумбія, ухвалила рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії колишнього адвоката екс-президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, повідомляє CNN.

Апеляційний суд округу Колумбія повідомив, що Джуліані буде відсторонений від роботи у Вашингтоні «в очікуванні рішення» його ситуації в Нью-Йорку, де також була припинена адвокатська ліцензія.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 квітня ФБР провела обшук в помешканні та офісі Рудольфа Джуліані.

Пізніше суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення про відсторонення колишнього адвоката експрезидента Дональда Трампа Джуліані від адвокатської діяльності. Судді визнали, що Джуліані робив «явно хибні та оманливі заяви» щодо виборів 2020 року.

Джуліані впродовж кількох років був особистим адвокатом Трампа. За цей час він став фігурантом розслідування Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами та політичними діячами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення. Сам він заперечував будь-які порушення законів США.