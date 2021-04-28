Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових зв'язків в Україні

Федеральні слідчі вранці у середу, 28 квітня, провели обшук в помешканні та офісі колишнього адвоката американського екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Про це пише The New York Times з посиланням на анонімного представника правоохоронних органів.

За його словами, слідчі прийшли з ордерами в будинок Джуліані та в його офіс в центрі Нью-Йорка. В результаті слідчих дій вилучені електронні пристрої.

Деталі обшуків наразі невідомі, однак повідомляється, що вирогідно вони частково стосуються українських відносин. Колишній мер Нью-Йорка вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових зв'язків в Україні.

Зазначимо, що Джуліані займав центральне місце в спробах тодішнього президента Трампа знайти компромат на свого суперника по передвиборчим перегонам – Джо Байдена.

Хоча ордери не свідчать про висунення обвинувачень, тим не менше це свідчить про значне просунення розслідування і означає, що правоохоронці переконали суддю, що є ймовірні причини вважати, що обшук майна Джуліані виявить докази злочину.

Своєю чергою сам Джуліані раніше називав розслідування «чистим політичним переслідуванням».

Представник Міністерства юстиції не зміг оперативно надати коментар. Прокуратура США на Манхеттені та офіс ФБР у Нью-Йорку відмовились коментувати обшуки.

Нагадаємо, раніше двом колишнім соратникам Джуліані, Леву Парнасу й Ігорю Фруману, висунули звинувачення у порушенні фінансування виборчих кампаній та інших злочинах. До завдань Парнаса і Фрумана входила допомога Джуліані з пошуком компромату перед минулорічними президентськими виборами на Джо Байдена і його сина Гантера, а також те, що прокурори назвали зусиллями з усунення колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Йованович раптово відкликали з Києва в травні 2019 року. На даний час Гантер Байден перебуває під федеральним слідством у зв’язку з податковими справами.

Крім того, восени минулого року американські ЗМІ повідомляли, що адвоката Трампа Рудольфа Джуліані нібито використовували російські агенти під час його візиту в Україну у 2019 році. Одним зі співбесідників Джуліані під час перебування в Україні був нардеп Андрій Деркач. Також адвокат Трампа зустрічався з народним депутатом Олександром Дубінським. Проти довх останніз Сполучені Штати Америки ввели санкції через «втручання у вибори».