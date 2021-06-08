Руді Джуліані під час розмови з Андрієм Єрмаком добивався відкриття розслідування щодо Байдена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що окремі сили намагаються внести розбрат у відносини України та США «зливаючи» розмови адвоката колишнього президента США Руді Джуліані та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це пише «Українська правда».

«Лише вчора відбулася важлива та успішна розмова українського та американського лідерів, і раптом одразу після неї в американських ЗМІ з’являються нові псевдовикриття на давно набридлу тему українсько-американських скандалів кінця президентства Дональда Трампа. Складно не побачити у такій відвертій синхронізації подій намагання певних сил у Вашингтоні всякою ціною внести розбрат у відносини стратегічного партнерства між Україною та США. Я переконаний, що ці спроби не будуть вдалими, так само як не були вдалими спроби зіпсувати наші відносини два роки тому», – заявив він.

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, розмова Єрмака «була частиною складної дипломатичної гри» для збереження двопартійної підтримки в США, оскільки це було «дипломатичне завдання ювелірної складності».

Наміри Джуліані міністр назвав «глибоко деструктивними для відносин двох держав». На думку Кулеби, адвокат Трампа намагався втягнути Єрмака у внутрішньополітичну боротьбу в США. Український дипломат каже, що керівник Офісу президента намагався перевести розмову у конструктивну площину.

Як інформував ZAXID.NET, видання CNN отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом екс-президента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.