ЗМІ розповіли нові деталі розмови між радником Зеленського Андрієм Єрмаком і колишнім особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, яка відбулась у липні 2019 року. Про це повідомляє CNN.

У розмові Джуліані закликає українську сторону розпочати розслідування проти Джо Байдена, мотивуючи це тим, що нібито «США виділили Україні кредит після звільнення Віктора Шокіна, який розслідував діяльність сина Байдена Гантера в українській газовидобувній компанії Burisma».

Руді Джуліані під час розмови повторював, що Зеленський «має оголосити про розслідування щодо Байдена та про те, що Україна нібито втручалася у вибори президента США-2016, щоб нашкодити Трампу».

CNN пише, що Єрмак під час зустрічі «терпляче слухав» і намагався направити розмову на розв'язання дипломатичних питань. Наприклад, намагався домовитися про дату візиту Зеленського до Вашингтона. Водночас він дав сигнал, що «буде працювати, щоб рухатися вперед у "розслідуваннях"».

«Я абсолютно впевнений, що як тільки підтвердимо дати майбутнього візиту президента Зеленського до США, я готовий особисто контролювати підготовку.... Я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто та детально обговорити всі питання, розслідування, які ви перелічили у розмові», – цитують слова Єрмака.

Тоді, як пише CNN, тон американців змінився – Джуліані та Курту Волкеру сподобалось те, що вони почули. Волкер сказав, що Трамп найближчим часом поговорить із Зеленським і привітає його з перемогою у парламенті. Він заявив, що «натисне» на Трампа, щоб той зателефонував українському президенту.

Єрмак запевнив, що Зеленський зробить заяву про призначення незалежного розслідування під час розмови із Трампом, а Джуліані сказав, що це «було б добре для всіх». Зрештою Зеленський під час розмови з Трампом таку заяву не зробив. Через три дні після цього дзвінка Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої просив президента України «подивитися» на справу проти сина Байдена.