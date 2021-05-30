Працівники Google на суді визнали, що компанія продовжувала збирати дані про геолокації користувачів навіть після відключення налаштування «ділитися місцем розташування». Про це йдеться в невідредагованих судових документах, які потрапили в розпорядження The Insider.

За даними американського видання, навіть при відключених налаштуваннях передачі інформації про місцезнаходження, компанія Google продовжувала збирати ці дані через Wi-Fi і навіть через сторонні додатки, які не належать компанії.

Зазначається, що компанія спеціально ускладнювала пошук налаштувань приватності для користувачів Android. Окрім того, Google не лише сам ускладнював пошук налаштувань приватності, а й чинив тиск на виробників, щоб налаштування тримали прихованими глибоко в інтерфейсі.

Водночас, безпосередні керівники компанії публічно цю інформацію заперечили, звинуваючи у всьому конкурентів, які «з усіх сил намагалися неправильно охарактеризувати послуги Google».

Про яких саме конкурентів йдеться, у компанії не уточнили (Google по суті є монополістом в низці сегментів ринку, – ред).

Нагадаємо, що генпрокурор штату Арізона Марк Брнович подав позов до Google ще в травні минулого року. Він заявив, що компанія незаконно відстежує місце розташування користувачів, і що ці функції працюють у фоновому режимі, навіть якщо користувач відключає їх у відповідних налаштуваннях.