Google визнала стеження за користувачами після відключення геолокації, – ЗМІ
Компанія також спеціально ускладнювала пошук налаштувань приватності
Працівники Google на суді визнали, що компанія продовжувала збирати дані про геолокації користувачів навіть після відключення налаштування «ділитися місцем розташування». Про це йдеться в невідредагованих судових документах, які потрапили в розпорядження The Insider.
За даними американського видання, навіть при відключених налаштуваннях передачі інформації про місцезнаходження, компанія Google продовжувала збирати ці дані через Wi-Fi і навіть через сторонні додатки, які не належать компанії.
Зазначається, що компанія спеціально ускладнювала пошук налаштувань приватності для користувачів Android. Окрім того, Google не лише сам ускладнював пошук налаштувань приватності, а й чинив тиск на виробників, щоб налаштування тримали прихованими глибоко в інтерфейсі.
Водночас, безпосередні керівники компанії публічно цю інформацію заперечили, звинуваючи у всьому конкурентів, які «з усіх сил намагалися неправильно охарактеризувати послуги Google».
Про яких саме конкурентів йдеться, у компанії не уточнили (Google по суті є монополістом в низці сегментів ринку, – ред).
Нагадаємо, що генпрокурор штату Арізона Марк Брнович подав позов до Google ще в травні минулого року. Він заявив, що компанія незаконно відстежує місце розташування користувачів, і що ці функції працюють у фоновому режимі, навіть якщо користувач відключає їх у відповідних налаштуваннях.