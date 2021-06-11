Науковці зібрали тривимірну модель мозку людини

Команда дослідників з Google Research опублікувала створену карту людського мозку рекордних розмірів. Вона настільки велика, що самі творці не змогли вивчити її повністю, повідомляє ресурс NewScientist.

Створення карти почалося випадково гарвардські науковці отримали крихітний шматочок мозку 45-річної жінки з епілепсією. Для лікування лікарі видалили їй лівий гіпокамп, який провокував напади, при цьому хірургам довелося захопити і частину здорової тканини мозку.

Отриману ділянку мозкової тканини дослідники законсервували, а потім нарізали на шари товщиною 30 нанометрів і просканували кожен шар електронним мікроскопом. Після чого зібрали зображення в тривимірну модель.

Візуалізація охоплює 50 тис. нейронів і 130 млн синапсів (нервових контактів, що входять у нейрони), займаючи 1,4 петабайта (1400 терабайт) пам'яті – але все це вміщується приблизно в один кубічний міліметр мозкової тканини. Магнітно-резонансний томограф (фМРТ) відобразив би цей обсяг одним пікселем.

Загалом у мозку людини налічується не менше 86 млрд нейронів і така ж кількість не-нейронних клітин, а кількість з'єднань між ними досі точно невідома. Приблизна оцінка – 100 трлн синапсів. Щоб створити візуалізацію карти всього людського мозку, потрібно не менше мільярда терабайт комп'ютерної пам'яті – це можна порівняти з об'ємом даних, який генерує все людство за рік.

Ознайомитись з картою можна за посиланням.