Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Google виділив 1,5 млн доларів (понад 60 млн грн за курсом НБУ) на розвиток цифрової освіти в Україні та проєкт «Мрія».

«Тепер проєкт Мрія є частиною програми Google.org Fellowship. Це партнерство відкриває для України новий етап розвитку цифрової освіти. Ми інтегруємо інструменти на базі ШІ, щоб зробити навчання сучасним, персоналізованим та орієнтованим на потреби кожної дитини. Підтримка від Google – важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей. Завдяки партнерству ми зможемо ще швидше розвивати продукт», – написав Михайло Федоров.



За словами міністра, наразі «Мрія» об’єднує понад 2000 шкіл по всій Україні. Наступний крок – пілотування дошкілля та розробка концепції для університетів. Заплановано, щоб єдина цифрова екосистема об’єднала декілька освітніх ланок.

Як повідмляв ZAXID.NET, застосунок та вебпортал дає змогу комплексно вести освітній процес в єдиному цифровому середовищі. Діти мають у смартфоні Мрія ID, розклад, домашні завдання, персоналізовану бібліотеку контенту та динаміку результатів, а батьки в єдиному місці бачать ключові досягнення дитини.

Уже із першого жовтня українські школярі у застосунку «Мрія» зможуть накопичувати внутрішню валюту за навчальні досягнення, а потім витрачати її на справжні покупки – квитки в кіно, майстер-класи та ін.