Уже із першого жовтня українські школярі у застосунку «Мрія» зможуть накопичувати внутрішню валюту за навчальні досягнення, а потім витрачати її на справжні покупки – квитки в кіно, майстер-класи та ін. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у тіктоці.

За словами міністра, у застосунку «Мрія» діти отримуватимуть завдання, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Вони стосуватимуться різних предметів та тем. За кожне виконане завдання з вікторини чи за покращення своїх навчальних показників діти отримуватимуть бали – віртуальну валюту, яку називають «мрійками».

Накопичені «мрійки» діти зможуть використати на похід у кіно, на майстер-класи чи на придбання товарів у різних мережах.

«Команда якраз презентувала мені, як працюватиме цей механізм. Ми його запустимо з першого жовтня. У бета-тесті буде 10-15 тисяч дітей, а з першого січня чи у першому кварталі запустимо на всі школи, які доєднаються до “Мрії”. Десь дві тисячі шкіл із першого вересня уже буде в “Мрії”. Наша ціль – не просто запустити щось для фану, а залучити дітей до процесу навчання, зробити так, щоб вони більше дізнавались. Це не тільки одна послуга, у “Мрії” є багато чого корисного», – сказав Михайло Федоров.

Як повідмляв ZAXID.NET, застосунок та вебпортал дає змогу комплексно вести освітній процес в єдиному цифровому середовищі. Діти мають у смартфоні Мрія ID, розклад, домашні завдання, персоналізовану бібліотеку контенту та динаміку результатів, а батьки в єдиному місці бачать ключові досягнення дитини.

Підʼєднатися до «Мрії» може кожна школа – незалежно від розміру, формату навчання, локації й того, чи користується вона іншою освітньою інформаційною системою. Застосунок є безплатним та добровільним: заявку можна подати за посиланням.