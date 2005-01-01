Google випустив додаток для малювання в доповненій реальності

Додаток сумісний не з усіма Android-смартфонами, а тільки з підтримуваними платформою доповненої реальності ARCore

Компанія Google випустила додаток, який дозволяє малювати на екрані смартфона лінії, що прикріплюються до точок реального простору. Про це повідомляє профільне видання The Verge.

Інтерфейс Just a Line досить простий – в ньому потрібно водити пальцем по екрану й створювати малюнки з білих ліній.

Примітно, що лінії «закріплюються» в конкретному місці простору та залишаються на ньому, коли користувач переміщує смартфон. Також під час або після малювання можна записувати відео та пересилати іншим користувачам.

Відео Google

Видання зауважує, що додаток сумісний не з усіма Android-смартфонами, а тільки з підтримуваними платформою доповненої реальності ARCore. Список таких пристроїв є на сайті Google.

Нагадаємо, на початку березня Google запустила безкоштовний курс навчання штучного інтелекту.