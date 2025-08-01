Ділянка під майбутнє будівництво на сьогодні не використовується і заросла деревами та кущами

Городоцька міська рада на Львівщині 31 липня продала з аукціону земельну ділянку на вул. Комарнівській площею близько 0,8 га під будівництво торгово-розважального центру. Ділянку за майже 17 млн грн купила львівська фірма – ТзОВ «Громадський клуб».

У проєкті договору купівлі-продажу земельної ділянки на вул. Комарнівській у Городку зазначається, що там планується будівництво торгово-розважального центру не менше ніж на два поверхи та площею не менше як 4 тис. м2 із забезпеченням зон комерційної торгівлі, громадського харчування, культурних, розважальних та сервісних об’єктів. У складі комплексу ТРЦ має бути передбачено зони дозвілля, включаючи кінотеатр, ігрові майданчики для дітей, інтерактивні або тематичні розважальні комплекси.

Також зазначається, що покупець має інвестувати у розвиток інфраструктури прилеглих до викупленої ділянки територій та соціально-побутових потреб громади 5 млн грн. Окрім того, забезпечити будівництво укриттів та їх облаштування відповідно до діючих ДБН. Облаштувати парковку не менше як на 100 паркомісць.

Проєкт заплановано реалізувати упродовж наступних трьох років – до середини літа 2028 року.

Стартова ціна продажу земельної ділянки становила 3 млн грн. На земельний аукціон зголосилися чотири учасники. Перемогло ТзОВ «Громадський клуб», запропонувавши ціну – 16,8 млн грн, що уп’ятеро більше від стартової. Цінова пропозиція переможця виявилася лише на 1 грн більшою, ніж пропозиція найближчого конкурента.

За даними YouControl, будівельна фірма ТзОВ «Громадський клуб» зареєстрована понад чотири роки тому у Львові. Власниками є мешканець села Розворяни Глинянської громади Роман Бекерський та мешканець Стрия Геннадій Жданов. Жданов також є власником низки фірм, що займаються вантажними перевезеннями, виробництвом лаків та фарб, операціями з нерухомістю – ТзОВ «Майбаш груп Україна», ТОВ «Флексорес», ТОВ «Ніка друк», ПП «Бізнес-Інтер-Груп».