Компанія Adastra Cinema представили українському глядачу трейлер нової стрічки у жанрі горор «Прокляття Беґхед».

Нова картина від творців відомої діології «Воно» розповідає про юну Айріс (Фрея Аллан), яка отримує в спадок від батька будівлю колишнього паба та відкриває страшну таємницю: у будівлі живе сутність, яку називають Беґхед. Вона дає можливість поговорити з мертвим, але лише 2 хвилини. Живі вважають, що можуть контролювати створіння, але за все доведеться платити свою ціну.

Режисером фільму став Альберто Корредор, який у 2017 році зняв оригінальний короткометражний фільм «Беґхед». Тоді стрічка стала справжнім хітом на міжнародних фестивалях, а потім отримала культовий статус серед поціновувачів жанру.

Головну роль у стрічці грає молода зірка Фрея Аллан, яка широко відома глядачам за головною роллю в екранізації саги «Відьмак». Зовсім скоро Аллан можна буде побачити у блокбастері «Королівство планети мавп».

Ключову роль у новому гоорі у британця Джеремі Ірвіна, який прославився у номінованній на «Оскар» історичній драмі Стівена Спілберга «Бойовий кінь», мюзиклі «Мама Міа 2» та авантюрній стрічці «Клуб молодих мільрдерів». Незабаром Ірвін з’явиться в продовженні іншого горора, «Повернення до Сайлет Гілл».

Також у стрічці задіяні Сафрон Біроуз («Троя», «Пограбування на Бейкер-Стріт», серіалах «Ти» та «Моцарт у джунглях»), Нед Денней («Менді», «Гострі картузи») та зірка серіалу «Бріджертони» Рубі Баркер.

В український прокат фільм «Прокляття Баґхед» виходить вже 22 лютого 2024 року. Картина буде адаптована вдля осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху.