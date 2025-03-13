«Гостел» чи «хостел»: як правильно говорити і писати українською
У випадку слова hostel, ми також орієнтуємося на це правило – буде «гостел»
Багато українців вагаються, як правильно писати іншомовне слово – «гостел» чи «хостел». УНІАН розповідає, який варіант правильний.
Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що згідно з чинним правописом, літери «g» та «h» в іншомовних словах передаються літерою «г». Наприклад, агітація, готель, гімнастика, гінді.
Тобто, у випадку слова hostel, ми також орієнтуємося на це правило – буде «гостел».
Водночас є винятки, зокрема слова «гакер» і «голдинг». За старим правописом ці слова пишуться так: «хакер» та «холдинг». У цьому випадку дозволено використовувати подвійний правопис.
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