Згідно з нормами української мови, правильним є написання «на смерть» окремо

Навколо вислову «на смерть» періодично виникають суперечки про те, як його правильно писати – разом чи окремо. Дізнаємось, який варіант в українській мові правильний.

Як правильно писати: «на смерть» чи «насмерть»?

Згідно з нормами української мови, правильним є написання «на смерть» окремо. Це словосполучення складається з двох частин: прийменника «на» й іменника «смерть». Тобто це не є прислівником у класичному розумінні. Борис Кулик у підручнику «Курс сучасної української літературної мови», виданому у 1965 році, називає такі вирази «прислівниковими сполученнями»:

«...В українській мові є чимало таких сполучень іменника з прийменником, які ще повністю не перейшли в прислівники і тому пишуться окремо. Вони називаються прислівниковими сполученнями.» (ч.1, с.334).

Такої думки дотримуються і більш сучасні мовознавці. Професор та доктор філологічних наук Олександр Пономарів зазначив, що всі лексикографічні джерела подають цей вираз окремо.

28 березня 2019 року Інститут української мови НАН України надав офіційне роз’яснення. Кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця відділу граматики та наукової термінології Лариса Колібаба також вважає цей вираз прийменниково-іменниковим утворенням, який поки лишається у перехідному положенні, тому варто писати два слова окремо.

За матеріалами ВВС News Україна, «Полтавщина»