«Триває» чи «продовжується»: мовознавець пояснив, коли правильно вживати ці слова
Часто виникають сумніви щодо правильного використання дієслів «тривати» та «продовжуватися». УНІАН розповідає, у яких випадках потрібно вживати ці слова.
Мовознавець та доцент Олександр Авраменко у своїй книзі «100 експрес-уроків української» пояснив, що коли йдеться про відрізок часу, краще використовувати слово «триває».
«Наприклад, урок триває 45 хвилин, але вчитель може його продовжити на кілька хвилин», – написав експерт.
Ще один приклад: «Посадка на поїзд Київ-Одеса триває, хоч із технічних причин її можуть продовжити».
Згідно з тлумачним словником української мови, «продовжуватися» означає «тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви)».