Згідно з тлумачним словником української мови, «продовжуватися» означає «тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви)»

Часто виникають сумніви щодо правильного використання дієслів «тривати» та «продовжуватися». УНІАН розповідає, у яких випадках потрібно вживати ці слова.

Мовознавець та доцент Олександр Авраменко у своїй книзі «100 експрес-уроків української» пояснив, що коли йдеться про відрізок часу, краще використовувати слово «триває».

«Наприклад, урок триває 45 хвилин, але вчитель може його продовжити на кілька хвилин», – написав експерт.

Ще один приклад: «Посадка на поїзд Київ-Одеса триває, хоч із технічних причин її можуть продовжити».

Згідно з тлумачним словником української мови, «продовжуватися» означає «тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви)».