ГПУ оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Віктора Лозінського

Прокуратура Києва оскаржила зняття Дніпровським райсудом столиці судимості за вбивство з колишнього нардепа Віктора Лозінського. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Позов спрямований до Київського апеляційного суду.

«Під час засідання судом не була належним чином перевірена інформація про те, в який спосіб зазначена особа довела своє виправлення. Клопотання сторони захисту не містило характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють за особою нагляд, щодо його поведінки і реального виправлення», - сказано в заяві.

Крім того, захист не надав даних про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку Лозінського під час умовно-дострокового звільнення, зокрема до виконання чи невиконання нових кримінальних злочинів - ці обставини взагалі не були розглянуті і досліджені в судовому засіданні.

Як інформував ZAXID.NET, 18 травня Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість з Віктора Лозінського, якого засудили за причетність до вбивства жителя села Грушки Валерія Олійника.