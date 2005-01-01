ГПУ передала до суду справу чотирьох колишніх «беркутівців» про напад на активістів Автомайдану

Генеральна прокуратура передала в суд звинувачення чотирьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» у нападі на активістів Автомайдану в Києві 23 січня 2014 року. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Департамент спеціальних розслідувань направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 4 колишніх співробітників столичного спецпідрозділу міліції «Беркут», які тривалий час перебували в розшуку і минулого року були затримані за підозрою в перевищенні влади і побитті 18 активістів громадського руху Автомайдан і сторонніх громадян у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса і Грушевського в Києві, що також супроводжувалося пошкодженням їхніх автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Зазначеним особам також інкримінують службові підроблення офіційних документів (рапортів) і надання свідомо неправдивих показів проти активістів.

До слова, в листопаді минулого року суд залишив під арештом п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять проект про розстріли на Майдані у віртуальній реальності.