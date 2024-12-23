Куди піти у Львові на Різдво 2024.

25 грудня увесь християнський світ об’єднається у молитві з нагоди народження Ісуса Христа. У Львові головні собори та церкви усіх конфесій оприлюднили графіки святкових богослужінь. Графік різдвяних літургій 25 грудня повідомив сайт «Духовна велич Львова». Архикатедральний Собор св. Юрія (площа Святого Юра, 5) 08:00 — Архиєрейська божественна літургія св. Йоана Золотоустого (звершує Преосвященний Ігор, Митрополит Львівський). Мирування. 11:00 — Божественна літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування. 17:00 — Велика вечірня. Свято-Покровський кафедральний собор Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (вул. Грушевського, 2) 7:30, 9:00 – Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого. 11:00 – Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. 17:00 – Велика вечірня з колядками, архієрейським чином. Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (м. Львів, площа Катедральна, 1) 7:00, 13:00 – Свята меса польською мовою. 8:00 – Свята меса латинською мовою. 9:00 – Свята меса українською мовою. 10:15 – Свята меса польською мовою (для дітей). 11:30 – Святу месу відслужить митрополит Мечислав. Після меси – концерт різдвяних колядок від хору катедри. 15:00 – Свята меса англійською мовою. 17:30 – Бревіарій. 18:00 – Свята меса польською мовою (для підлітків). Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла Львівської Архиєпархії УГКЦ (м. Львів, вул. Театральна, 11) 6:30 – Велике Повечір’я з Литією 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 18:00, 20:00 – Божественна літургія 15:00 – Byzantine divine liturgy in English 17:55 – Читання Святого Письма 18:45 – Велика Вечірня Парафія святого Андрія УГКЦ (пл. Соборна, 1) 6:30 – Різдвяна Утреня 7:30, 9:30, 12:00 – Божественна Літургія 17:00 – Велика Вечірня з Литією Церква Преображення УГКЦ (м. Львів, вул. Краківська, 21) 7:00, 9:00, 11:00 – Божественна Літургія 17:00 – Велика Вечірня та коляда Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (просп. Червоної Калини, 70) 6:00 – Велике Повечір’я з Литією 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – Божественна Літургія 18:00 – Велика Вечірня та коляда Храм Святого Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Хмельницького, 28-А) 8:00 – Літургія св. Іоана Золотоустого 10:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого 16:00 – Вечірня з колядками Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (вул. Лисенка, 43) 10:00 – Божественна Літургія Церква Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5/7) 7:00, 9:00, 11:00 – Божественна Літургія Парафія Св. Антонія РКЦ (вул. Личаківська, 49а) Святі меси польською мовою о 8:00, 12:00, 17:00 Святі меси українською мовою о 10:00, 15:00, 18:30

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