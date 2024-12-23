Розклад святкових богослужінь на Різдво у Львові0
25 грудня увесь християнський світ об’єднається у молитві з нагоди народження Ісуса Христа. У Львові головні собори та церкви усіх конфесій оприлюднили графіки святкових богослужінь. Графік різдвяних літургій 25 грудня повідомив сайт «Духовна велич Львова».
Архикатедральний Собор св. Юрія (площа Святого Юра, 5)
08:00 — Архиєрейська божественна літургія св. Йоана Золотоустого (звершує Преосвященний Ігор, Митрополит Львівський). Мирування.
11:00 — Божественна літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування.
17:00 — Велика вечірня.
Свято-Покровський кафедральний собор Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
7:30, 9:00 – Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого.
11:00 – Божественна літургія свт. Іоана Золотоустого, архієрейським чином.
17:00 – Велика вечірня з колядками, архієрейським чином.
Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (м. Львів, площа Катедральна, 1)
7:00, 13:00 – Свята меса польською мовою.
8:00 – Свята меса латинською мовою.
9:00 – Свята меса українською мовою.
10:15 – Свята меса польською мовою (для дітей).
11:30 – Святу месу відслужить митрополит Мечислав. Після меси – концерт різдвяних колядок від хору катедри.
15:00 – Свята меса англійською мовою.
17:30 – Бревіарій.
18:00 – Свята меса польською мовою (для підлітків).
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла Львівської Архиєпархії УГКЦ (м. Львів, вул. Театральна, 11)
6:30 – Велике Повечір’я з Литією
7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 18:00, 20:00 – Божественна літургія
15:00 – Byzantine divine liturgy in English
17:55 – Читання Святого Письма
18:45 – Велика Вечірня
Парафія святого Андрія УГКЦ (пл. Соборна, 1)
6:30 – Різдвяна Утреня
7:30, 9:30, 12:00 – Божественна Літургія
17:00 – Велика Вечірня з Литією
Церква Преображення УГКЦ (м. Львів, вул. Краківська, 21)
7:00, 9:00, 11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Велика Вечірня та коляда
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (просп. Червоної Калини, 70)
6:00 – Велике Повечір’я з Литією
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – Божественна Літургія
18:00 – Велика Вечірня та коляда
Храм Святого Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Хмельницького, 28-А)
8:00 – Літургія св. Іоана Золотоустого
10:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
16:00 – Вечірня з колядками
Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (вул. Лисенка, 43)
10:00 – Божественна Літургія
Церква Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5/7)
7:00, 9:00, 11:00 – Божественна Літургія
Парафія Св. Антонія РКЦ (вул. Личаківська, 49а)
Святі меси польською мовою о 8:00, 12:00, 17:00
Святі меси українською мовою о 10:00, 15:00, 18:30