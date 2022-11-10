У четвер, 10 листопада, у Волинській області відключатимуть електроенергію у частині населених пунктів. Це необхідно для збереження балансу в енергосистемі України. Графіки приблизні, тож споживачів попереджають про невеликі похибки в межах 30-40 хв. Також обіцяють, що об'єкти критичної інфраструктури від електропостачання від'єднувати не будуть.

Як повідомляє «Волиньобленерго», перші відключення розпочнуться близько 08:45 і триватимуть до 10:00. Наступні відключення будуть о 15:45 і триватимуть до 20:00.

Щодо Луцька, то сьогодні у місті відключень не буде. Втім, частково електропостачання відключать у декількох селах Луцької громади, зокрема, у Богушівці, Боголюбах, Одерадах, Сьомаках, Городку та Рокинях.

Актуальний графік відключень електроенергії на 10 листопада

Споживачів, яким не відключатимуть електропостачання, просять максимально економити використання електрики.

«Закликаємо представників бізнесу та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок», – закликають в обленерго.

Зазначимо, що внаслідок російських атак близько 40% енергетичної інфраструктури України було суттєво пошкоджено. У компанії ДТЕК, яка володіє значною часткою української енергетики, повідомили, що станом на 31 жовтня спеціалісти використали весь запас обладнання для ремонту пошкоджених об'єктів. Наразі Україна веде перемовини з західними партнерами щодо постачання такого обладнання у пришвидшеному режимі.