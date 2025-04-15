Правильно відміняти грама і грамів

Часто у мовленні та на письмі українці не знають, яке закінчення має бути у родовому відмінку множини слова «грам» – грамів чи грам. З’ясуємо, як правильно відміняти цю одиницю ваги.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів писав у своєму блозі, що правильно писати «сто грамів, сто кілограмів», а не «сто грам, сто кілограм».

Варто звернути увагу також на закінчення в родовому відмінку однини – грама, а не граму.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Про інші складні випадки, поширені помилки, поради та правила написання згідно з новим правописом можна знайти за тегом «українська мова».