Гравці збірної України з футболу почали вести свої сторінки в Instagram українською мовою. Ймовірно, причиною цьому став скандал навколо прес-конференції Артема Довбика після матчу зі Швецією, де він говорив російською мовою. На сторінки футболістів звернув увагу сайт НВ.

Герой матчу збірних України та Швеції Артем Довбик опублікував пост, де подякував фанатам за підтримку нашої збірної і заявив, що перемога українців над шведами на Євро-2020 – це історична подія для всієї країни.

Сергій Сидорчук також опублікував слова подяки. До цього він вів сторінку російською мовою.

Футболіст Андрій Ярмоленко підтримав своїх колег і пообіцяв вболівати за них, незважаючи на те, що він не зможе грати через отриману травму. При цьому, він вів свій Instagram українською мовою і до скандалу.

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов опублікував фото з Рима. А днем раніше привітав спортивних журналістів з професійним святом.

Воротар Георгій Бущан подякував фанатам за підтримку також українською.

Анатолій Трубін поділився фотографіями з тренування. Він радий, що «його літнє міжсезоння проходить саме так».

Крім цього, гравці збірної України Руслан Малиновський і Георгій Бущан дали інтерв'ю Українській асоціації футболу (УАФ). Вони розмовляли українською, а більшість глядачів похвалили хлопців за це в коментарях під відео.

Скандал довкола мови українських футболістів: що відомо

Після матчу Україна – Швеція українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала Артема Довбика за те, що він говорив російською під час післяматчевих інтерв'ю. Письменниця назвала його «московитом». На ці слова відреагував батько Довбика. Він заявив, що його син прекрасно знає українську мову і вдома розмовляє українською.

Заява Ніцой з’явилася на тлі хвилі радості за проходження української збірної в 1/4 фіналу Євро-2020, через що багато хто звинуватив письменницю у свідомій провокації. До слова, раніше той факт, що футболісти і тренери української збірної спілкуються російською так активно не обговорювався.

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