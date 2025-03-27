Трутовики особливо корисні для прихильників органічного землеробства

Прогулянки лісом можуть стати ще кориснішими, якщо ви знайдете не тільки їстівні гриби, а й ті, які допоможуть вашому саду та городу. Одним із таких незвичних дарів природи є трутовики, які можуть замінити звичайні добрива, приносячи значну користь для домашніх рослин. Як правильно використовувати гриб як добриво пише UA.Press.

Трутовики

Трутовик звичайний – це один із найбільш розповсюджених видів трутовиків, що паразитують на листяних деревах. Його можна сміливо назвати природним добривом, адже цей гриб здатен забезпечити рослини важливими поживними елементами, такими як калій, фосфор та азот – три основні компоненти для здорового росту.

При посадці розсади, наприклад, томатів чи огірків, подрібнений трутовик можна додавати до лунок. Це стане чудовою заміною традиційним добривам, оскільки гриб поступово розкладається в ґрунті, постачаючи рослинам необхідні речовини.

Трутовики особливо корисні для прихильників органічного землеробства, оскільки вони є майже єдиним природним джерелом калію, що так необхідний для росту рослин. У трутовиках міститься до 30% калію та до 50% фосфору, що сприяє покращенню родючості ґрунту.

Біологічна активність і захист від хвороб

Окрім того, що трутовики є чудовим добривом, вони також є ідеальним середовищем для розмноження мікроскопічного гриба триходерми. Цей гриб-сапрофіт сприяє розкладу органічних матеріалів, перетворюючи їх на форму, доступну для засвоєння рослинами. Це також підвищує біологічну активність ґрунту та прискорює процеси розкладу органічних речовин.

Що ще важливо, триходерма активно паразитує на шкідливих грибах і бактеріях, таких як фітофтора чи борошниста роса, що значно знижує ймовірність розвитку хвороб. Зазвичай дачники експериментують і вирощують триходерму в домашніх умовах, використовуючи трутовики як природне джерело для її розвитку.

Чи може трутовик бути небезпечним для саду

Деякі садівники бояться, що трутовики, паразитуючи на деревах, можуть заражати інші рослини. Проте важливо розуміти кілька важливих моментів.

По-перше, трутовик – це санітар лісу. Він розвивається лише на хворих або ослаблених деревах, а також на мертвих. Якщо трутовик оселився на дереві, це сигнал, що воно вже ослаблене і, ймовірно, незабаром почне гинути. Тому трутовик не є безпосередньою загрозою для здорових дерев у саду.

По-друге, трутовик поширює свої спори повітрям, і вони можуть оселитися на пошкодженій деревині, наприклад, на деревах з тріщинами, морозобоїнами або незагойними ранами. Однак, якщо трутовик використовувати як добриво в лунках або в компостних купах, його спори загинуть під час розкладу, і ризик зараження мінімальний.