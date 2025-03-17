Ці методи, пікірування та пересадка, мають різні цілі та вимоги

Пересадка та пікірування розсади – це важливі етапи у вирощуванні рослин, кожен з яких має свої особливості та переваги. Незважаючи на схожість, ці методи мають значні відмінності в підходах та моментах застосування. Важливо розуміти, коли і яку процедуру використовувати для досягнення найкращих результатів. Яка ж різниця між пересадкою і пікіруванням, і яку з цих процедур обрати для вашої розсади, пише «Флористікс».

Пересадка розсади

Ключовим моментом є правильний вибір часу для проведення процедури, щоб рослини перенесли цей процес без стресу і продовжували активно розвиватися.

При пересадці розсади з кореневою грудкою необхідно зберегти землю навколо коренів. Для цього сіянець обережно виймається з ґрунту разом із грудкою землі, що містить коріння. Пересаджуючи рослину, важливо помістити її в нову ємність з попередньо підготовленою лункою, розмір якої має відповідати земляній грудці. Після посадки, ґрунт навколо рослини потрібно злегка притиснути, а також полити, щоб забезпечити кращий контакт кореневої системи з навколишнім ґрунтом.

Пересадку з кореневою грудкою рекомендується проводити, коли на сіянцях вже з’явилися два справжні листки. Цей метод дозволяє рослинам перенести процес без помітних змін і стресу.

Щодо капусти, то для її пересадки доцільно, щоб на сіянцях було вже чотири справжніх листки, а кожна рослина мала площу в межах 5-6 см². Важливо не сіяти насіння дуже густо, щоб забезпечити можливість провести пересадку з кореневою грудкою.

Пікірування

Пікірування – це процес пересадки сіянців у нову ємність, при якому коренева система може бути частково відкрита. Зазвичай при пікіруванні корінці обрізають, щоб стимулювати розвиток нових бічних коренів. Цей метод часто застосовується для сіянців, призначених для реалізації, наприклад, томатів.

Проте, у випадку з томатами, коріння не слід прищипувати, оскільки це може призвести до розвитку кореневої системи вшир, що зробить рослини менш стійкими до пересушування ґрунту. Краще зберігати цілу кореневу систему, щоб вона росла вглиб.

При пікіруванні важливо дотримуватися обережності, щоб не травмувати коріння, оскільки травми можуть спричинити розвиток різноманітних захворювань, таких як фузаріоз чи ризоктоніоз. Чим менше пошкоджено коріння, тим краще рослини переносять пересадку і адаптуються до нових умов.

Пікірування та пересадка мають різні цілі та вимоги, і правильне застосування кожного з них є запорукою здоров'я та розвитку розсади.