На фестивалі можна буде досхочу хвалитися грибами, їсти гриби і говорити про гриби

У неділю, 13 жовтня, у місті Сколе відбудеться зустріч грибників «Свято тихого полювання». Грибний фестиваль, започаткований у 2023 році, організовує ГО «Бойківські обереги» за підтримки Національного природного парку «Сколівські бескиди».

Захід розпочнеться о 14:00 на Бойківській поляні на набережній річки Опір у місті Сколе.

У програмі, розповідають організатори, конкурс для грибників, частування бойківською юшкою з білих грибів і смажениками на бляті, вистава «Стежками баронів Гредлів», лекторій про види грибів від працівників нацпарку, зустріч з грибним експертом, автором книг «Країна грибландія» і «Нариси грибника» Олесем Боровиком тощо.

Грибний конкурс пройде у таких номінаціях:

найбільший білий гриб;

королівський красень;

вродливий боровик;

найкращий мисливець тихого полювання – за кількістю знайдених білих грибів.

Гриби на конкурс приймаються до 15:00. Переможці отримають цікаві і цінні призи.

Також відвідувачі заходу зможуть продати чи купити гриби.