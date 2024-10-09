У нацпарку «Сколівські бескиди» пройде грибний фестиваль
У програмі – конкурс, частування грибною юшкою, лекторій про гриби та інші розваги
У неділю, 13 жовтня, у місті Сколе відбудеться зустріч грибників «Свято тихого полювання». Грибний фестиваль, започаткований у 2023 році, організовує ГО «Бойківські обереги» за підтримки Національного природного парку «Сколівські бескиди».
Захід розпочнеться о 14:00 на Бойківській поляні на набережній річки Опір у місті Сколе.
У програмі, розповідають організатори, конкурс для грибників, частування бойківською юшкою з білих грибів і смажениками на бляті, вистава «Стежками баронів Гредлів», лекторій про види грибів від працівників нацпарку, зустріч з грибним експертом, автором книг «Країна грибландія» і «Нариси грибника» Олесем Боровиком тощо.
Грибний конкурс пройде у таких номінаціях:
- найбільший білий гриб;
- королівський красень;
- вродливий боровик;
- найкращий мисливець тихого полювання – за кількістю знайдених білих грибів.
Гриби на конкурс приймаються до 15:00. Переможці отримають цікаві і цінні призи.
Також відвідувачі заходу зможуть продати чи купити гриби.