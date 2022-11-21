Григорій Козловський – львівський бізнесмен та президент ФК "Рух"

У суботу, 19 листопада, дві зіркові команди зійшлися у благодійному матчі «Віримо в ЗСУ» в рамках проєкту «Спорт зігріває». Співорганізатором гри став Григорій Козловський, – львівський бізнесмен та почесний президент ФК «Рух».

Хто взяв участь у грі та скільки вдалося зібрати

Григорій Козловський розповів, що у символічному поєдинку зустрілися збірна артистів України та команда «All Stars» зі Селезньовим, Федецьким, Кополовцем, Вацком у складі. Остання виборола перемогу з рахунком 10:6.

Збірна артистів

Команда All Stars

Однак найголовнішою перемогою вечора став той факт, що завдяки донатам глядачів вдалося зібрати понад 277 тисяч гривень на потреби захисників і захисниць із 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр», 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

«Лише під час поєдинку вдалося зібрати завдяки вашим донатам понад 200 000 гривень, але найприємніше те, що ви продовжуєте надсилати свої донати і після гри. Станом на цю хвилину нам вдалося зібрати вже понад 277 000 гривень. Дякую усім за таку активність. Ви – найкращі! Впевнений, що це далеко не останній благодійний матч зірок на нашій Академії! Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам! Слава Україні!» – написав Козловський.

Григорій Козловський організував благодійний матч для збору коштів на потреби ЗСУ

Григорій Козловський додав, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю термобілизни для українських воїнів у межах проєкту «Спорт зігріває».

Григорій Козловський організував благодійний матч для збору коштів на потреби ЗСУ

Найбільший донат вечора в розмірі 100 тисяч гривень надіслав Микола Табулович. Григорій Козловський висловив вболівальнику особливу подяку.

Команда «All Stars» перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6Команда «All Stars» перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6