Передача спецтранспорту відбулася в німецькому місті Тельтов

Хотинській громаді Чернівецької області з Німеччини передали вісім машин. Це пожежні та медичні автомобілі, спецтехніка та машини для комунальників. Спецтранспорт передали під час візиту міського голови Хотина до німецького міста-побратима Тельтова.

Голова Хотинської громади Андрій Дранчук в Німеччині 16 листопада зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та бургомістром німецького міста Тельтов Томасом Шмідтом. Під час зустрічі українському місту передали вісім спецмашин.

Серед спецтранспорту є автовишка

«Під час важливої зустрічі ми обговорили підтримку медичної сфери, комунальної, розбудови інженерних мереж. Окремо проговорили про залучення інвестицій в індустріальний парк міста Хотина. Під час прес-конференції Олаф Шольц і Томас Шмідт передали Хотину вісім машин. Це і пожежна, і медичні автомобілі, комунальна та спецтехніка. Також є автовишка», – повідомив на своїй сторінці в Facebook Андрій Дранчук.

Техніку найближчим часом доправлять в Чернівецьку область. Після перетину кордону і оформлення усіх необхідних документів, спецмашини розподілять між комунальними установами та відділеннями ДСНС та екстренної допомоги Хотина.