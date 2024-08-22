Кам’янець-Подільська окружна прокуратура через суд повернула Староушицькій громаді 135 га земель, які обманним шляхом опинились у користуванні жителя Черкащини. Про це повідомили 22 серпня в прокуратурі Хмельницької області.

За даними прокурорів, мешканець Черкащини заявив про намір створити фермерське господарство і в пільговому порядку отримав в оренду 135 га землі сільськогосподарського призначення, що розташовані у Староушицькій громаді. Однак виявилось, що дійсного наміру на ведення такої підприємницької діяльності чоловік не мав.

Відтак, правоохоронці звернулися до суду з позовом та відстояли свою позицію в усіх інстанціях, зокрема у Верховному Суді.

«Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку, вартістю понад 29 млн грн, повернуто Староушицькій територіальній громаді», – додали у прокуратурі.