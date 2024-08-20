Національний природний парк «Цуманська Пуща» розташований у Ківерцівському районі

Луцька окружна прокуратура через суд повернула у власність держави 40 га землі природно-заповідного фонду вартістю майже 330 млн грн. Про це повідомили 20 серпня у пресслужбі прокуратури області.

За даними правоохоронців, на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування 40 га земельних ділянок, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення, передали в комунальну власність, а згодом – в оренду.



Відтак, Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури й зобов’язав повернути у власність держави землі природно-заповідного фонду вартістю майже 330 млн грн.

Додамо, що національний природний парк «Цуманська Пуща» розташований у межах Ківерцівського району Волинської області, на території однойменного лісового масиву поблизу селища Цумань, в межиріччі Стиру та Горині. Парк займає 43% відносно усієї площі Цуманської пущі.