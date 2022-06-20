У вівторок, 21 червня, у Львові та області очікується гроза, град та шквальний вітер, температура повітря опуститься до 23°С. Про різку зміну погоди повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

Після кількаденної спеки у понад 30 градусів на Львівщині очікуються сильні дощі, грози, град та шквал. Синоптики повідомили, що 21 червня у Львові та області протягом дня будуть грози, подекуди град. Пориви північно-західного вітру, вночі місцями шквали 15 – 20 м/с, значні дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме від 18°С до 23°С, вночі – від 13°С до 18°С тепла.

Львівська обласна військова адміністрація також повідомляє, що на території Львівської області 21 червня місцями збережеться висока (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Мешканців закликають бути вкрай обережними з вогнем.