В Україні з травня минулого року діяла схема незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Молдови, яку організували поліцейські та працівники інших державних установ. Організатори схеми брали з кожного ухилянта по 5 тис. доларів, повідомили в четвер, 6 квітня, Державне бюро розслідувань і Київська міська прокуратура.

«Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини за попередньою змовою з групою осіб налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку, які не мають на це законних підстав», – повідомили правоохоронці.

В ДБР зауважили, що правоохоронець діяв не сам – він сформував «команду» зі своїх колег та працівників інших державних установ. Одні її члени підшукували «клієнтів», інші – проводили інструктажі та вирішували організаційні питання.

«"Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США», – розповіли в ДБР.

Організатора схеми затримали під час отримання грошей від чергового ухилянта. Поліцейському загрожує до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті на перевезенні ухилянтів викрили фельдшера, який автомобілем перевозив чоловіків через кордон.