Ухилянтів із Київщини і Запоріжжя везли під виглядом пацієнтів «швидкої»

На Закарпатті викрили двох місцевих мешканців, які на «швидкій» переправляли ухилянтів закордон. Відомо, що до схеми причетний фельдшер, який працював на «швидкій». Разом зі спільником вони через блокпости довозили ухилянтів впритул до кордону, далі призовники самостійно переходили до Словаччини через ліс. Наразі затриманий лише один із переправників – фельдшер, який віз військовозобов’язаних до словацького кордону. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у вівторок, 4 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, за перевезення до кордону та складання маршруту переправники брали з ухилянтів по 3 тис. доларів. Поліція встановила, що організатори схеми – двоє мешканців Ужгородського району віком 24 та 25 років. Везли ухилянтів через прикордонне селище Великий Березний.

«Для транспортування втікачів один з фігурантів, який працює фельдшером на місцевій підстанції екстреної медичної допомоги, організував автомобіль «швидкої». З увімкненими проблисковими маячками зловмисники практично безперешкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли своїх клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону», – йдеться у повідомленні поліції.

Як уточнили у прес-службі Чопського прикордонного загону, двоє ухилянтів виявилися мешканцями Київщини та Запоріжжя. Їх мали довезти до прикордонного села Стужиця Ужгородського району під виглядом пацієнтів «швидкої». У Закарпатській обласній прокуратурі зазначили, що підозрюваний фельдшер вплинув на своїх колег з роботи , щоб залучити до переправки ухилянтів спецтранспорт. «При цьому створювалася видимість того, що автомобіль з медиками поспішає на виклик, рухаючись на великій швидкості з проблисковими маячками», – додали у прокуратурі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (нелегальне переправлення закордон). За скоєне обом закарпатцям загрожує до дев’яти років позбавлення волі.