Група ромів тримала людей у трудовому рабстві в Білгород-Дністровському районі Одеської області

Правоохоронці викрили протиправні дії групи осіб та визволили з трудового рабства 12 людей на Одещині. Групу, яка тримала людей у рабстві, вдалося викрити завдяки прикордонникам, повідомила у вівторок, 9 листопада, Державна Прикордонна служба.

За інформацією правоохоронців, троє осіб ромської національності займалися трудовою експлуатацією громадян на території Білгород-Дністровського району. Працівники міграційної поліції разом зі слідчими провели санкціоновані обшуки за 8 адресами у селі Старокозаче Одеської області. Вони виявили 11 чоловіків та 1 жінку, вихідців з різних регіонів України, яких утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці.

Як з’ясували правоохоронці, експлуататори підшукували робітників в Одесі серед людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі та не мали постійного місця проживання. Поліція Одеської області уточнила, що людей шукали на одеському залізничному вокзалі.

Вербувальники обіцяли заробітну плату в розмірі від 7000 до 12000 грн на місяць за виконання сільськогосподарських робіт, харчування та безкоштовне житло. Приставши на таку пропозицію, жертви потрапляли у трудове рабство, де під погрозами фізичної розправи виконували польову роботу та роботу з домашнього господарства.

Фото поліції Одещини

Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства в селище Старокозаче Білгород Дністровського району, де розселяли у будинках непридатних для проживання. Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їхній «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території споруд, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані «бригадири», які контролювали дотримання встановлених правил: підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт. Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство.

На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ятеро з них вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину. Під час проведення обшуків поліцейські виявили мешканця Закарпатської області, 1986 року народження, який переховувався від суду з метою уникнення покарання за крадіжку. Також у процесі обшуків правоохоронці знайшли наркотики і засоби для їх вживання.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Також поліція Встановлює коло осіб, причетних до вказаного злочину.