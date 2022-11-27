Латвійська поліція працює на місці ДТП з автобусом, у якому українські військові їхали з Польщі до Естонії

Українські військовослужбовці постраждали в результаті аварії, яка сталася в Латвії увечері в суботу, 26 листопада.

Про це увечері в неділю повідомила прес-служба Сил оборони Естонії, пише «Європейська правда».

Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Він прямував з Польщі до Естонії.

«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica. Внаслідок ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці. ERR пише, що в автобусі на момент ДТП перебували 48 людей, серед них – двоє водіїв. Імовірно, причиною ДТП стала хуртовина.