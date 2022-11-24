Автоцистерна врізалася у відбійник і перекинулася

У середу ввечері, 23 листопада, на трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині вантажівка автоцистерна врізалася у відбійник та перекинулася. У результаті 31-річний водій, мешканець Львівщини, загинув.

За даними поліції Рівненщини, ДТП сталася близько 19:10 на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Бранів колишнього Корецького району.

Вантажівка перекинулася біля села Бранів на Рівненщині (фото поліції)

31-річний житель Львівщини, водій автоцистерни Iveco Tracker, яка транспортувала рідкий бітум, не впорався із керуванням та врізався у відбійник. У результаті водій загинув на місці аварії, його тіло деблокували рятувальники.

За фактом ДТП поліцейські розпочали розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Вантажівку вилучили на спецмайданчик.