31-річний далекобійник з Львівщини загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп
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У середу ввечері, 23 листопада, на трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині вантажівка автоцистерна врізалася у відбійник та перекинулася. У результаті 31-річний водій, мешканець Львівщини, загинув.
За даними поліції Рівненщини, ДТП сталася близько 19:10 на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Бранів колишнього Корецького району.
Вантажівка перекинулася біля села Бранів на Рівненщині (фото поліції)
31-річний житель Львівщини, водій автоцистерни Iveco Tracker, яка транспортувала рідкий бітум, не впорався із керуванням та врізався у відбійник. У результаті водій загинув на місці аварії, його тіло деблокували рятувальники.
За фактом ДТП поліцейські розпочали розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Вантажівку вилучили на спецмайданчик.