На просп. Червоної Калини водій вантажівки Isuzu зіткнувся з Fiat Doblo та намагався втекти з місця ДТП

У Львові водій вантажівки Isuzu NQR вчинив ДТП і намагався втекти з місця події. Пізніше його затримали патрульні й з’ясували, що водій був за кермом нетверезим.

Як повідомили у патрульній поліції, у вівторок, 20 вересня, близько 14:00, на просп. Червоної Калини у Львові вантажівка Isuzu NQR зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Водійка Fiat викликала на місце ДТП патрульних, водночас 36-річний водій Isuzu з місця аварії втік та поїхав у напрямку вул. Чмоли. Згодом він залишив автомобіль на вулиці та почав утікати з місця ДТП пішки.

Пізніше патрульні водія вантажівки затримали та виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на вміст алкоголю в крові показав результат 2,83 проміле. З’ясувалося, що він уже неодноразово сідав за кермо нетверезим.

Патрульні склали на водія Isuzu кілька адміністративних матеріалів, зокрема, протоколи за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп‘яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), а також винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.