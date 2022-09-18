Машина мала характерні пошкодження після ДТП

Вночі 18 вересня у час дії комендантської години патрульні зупинили у Львові побитий автомобіль, водій якого був нетверезий. Він відмовився проходити перевірку і намагався підкупити інспекторів хабарем. Тепер, крім адміністративної відповідальності, він відповідатиме ще й за Кримінальним кодексом.

Близько 3 години ночі на вулиці Володимира Великого патрульні помітили автомобіль Lexus IS 250 з механічними пошкодженнями. Інспектори зупинили авто і виявили у 19-річного водія очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти перевірку, однак він відмовився.

«Зрозумівши, що відповідальність за відмову від проходження огляду також передбачена законом, молодий чоловік почав пропонувати неправомірну вигоду поліцейським в сумі 100 доларів США. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не подіяли», – повідомили у патрульній поліції Львова.

На водія склали відповідні адмінматеріали та викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановлять обставини, за яких водій пошкодив авто.

Загалом цієї ночі львівські патрульні виявили десять нетверезих водіїв.