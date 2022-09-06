Водій вдарив авто, яке їхало попереду

Ввечері 5 вересня біля Львова у ДТП потрапили автомобілі Volkswagen Passat та Audi A6. Під час перевірки поліцейські встановили, що водій, який в’їхав в іншу машину, був у нетверезому стані.

ДТП трапилася близько 21:00 біля Львова.

«45-річний мешканець Львівщини, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не обрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції, не врахував зміну дорожньої обстановки та в’їхав в автомобіль Audi A6. У винуватця автопригоди виявили ознаки алкосп’яніння», – повідомила патрульна поліції Львова.

Перевірка водія на Drager показала результат 2,29 проміле алкоголю. На порушника склали два протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та за нетверезе керування.

Загалом, за інформацією поліції, впродовж 8 місяців 2022 року на Львівщині зареєстрували 370 ДТП у нетверезому стані, з яких 79 – з постраждалими. В них травмувалось 114 людей та шестеро загинуло. За цей самий період поліцейські склали 5920 адміністративних матеріалів через нетверезе кермування.