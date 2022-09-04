19-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro з’їхав у кювет на дорозі Нижанковичі – Стрий. Четверо людей, у тому числі неповнолітня дівчина, травмовані.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП сталася 3 вересня, близько 16:10, на автодорозі Нижанковичі – Стрий неподалік Нового села, що у Дрогобицькому районі. Водій автомобіля Opel Vivaro, 19-річний мешканець міста Стрий, рухаючись неподалік Нового Села у напрямку міста Дрогобич, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів – усі жителі міста Стрий віком 16, 20 та 22 роки – отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання її правової кваліфікації.