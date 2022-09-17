На об’їзній Львова автомобіль збив на смерть 24-річну жінку
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Від отриманих травм жінка загинула на місці
На трасі Київ-Чоп у Львівському районі внаслідок наїзду автомобіля загинула 24-річна жінка. Як повідомила поліція, ДТП трапилася 16 вересня близько 23:30 біля села Чишки Львівського району.
«Водій автомобіля Mitsubishi Lancer, 24-річний житель міста Кам’янка-Бузька, здійснив наїзд на пішохода, 24-річну мешканку Винників. Від отриманих травм жінка померла на місці події» – зазначено у повідомленні.
Інших обставин аварії поліцейські не повідомляють. Додамо, що ДТП трапилося після оголошення комендантської години у темну пору доби.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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