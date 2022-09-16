Водій Mercedes-Benz 124 злетів з дороги в кювет

У четвер вранці, 15 вересня, у Яворівському районі на Львівщині 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 124 на швидкості не впорався з керуванням та злетів з дороги в кювет. Унаслідок ДТП водія госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:45 у селі Лозино Яворівського району. 40-річний мешканець Сокаля за кермом автомобіля Mercedes-Benz 124 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

ДТП сталася на мості біля повороту дороги (фото поліції)

Як уточнили ZAXID.NET в поліції Львівщини, за попередніми даними, водія госпіталізували в реанімацію з черепно-мозковою травмою та переломом ключиці.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.