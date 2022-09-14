За кермом Renault Megane, який збив жінку, був 36-річний львів'янин

У середу, 14 вересня, на вул. Угорській у Львові водій автомобіля Renault Megane збив жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:00 на вул. Угорській на Новому Львові. 36-річний львів’янин за кермом легковика Renault Megane здійснив наїзд на жінку, що переходила дорогу на «зебрі».

У результаті наїзду літня жінка отримала травму голови, її доправили до медичного закладу.