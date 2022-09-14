36-річний водій Renault Megane збив жінку на «зебрі» у Львові
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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За кермом Renault Megane, який збив жінку, був 36-річний львів'янин
У середу, 14 вересня, на вул. Угорській у Львові водій автомобіля Renault Megane збив жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:00 на вул. Угорській на Новому Львові. 36-річний львів’янин за кермом легковика Renault Megane здійснив наїзд на жінку, що переходила дорогу на «зебрі».
У результаті наїзду літня жінка отримала травму голови, її доправили до медичного закладу.
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