Постраждалий 65-річний мешканець Городка загинув на місці події

У п’ятницю ввечері, 25 вересня, на трасі Львів-Шегині у селі Зимна Вода поблизу Львова вантажівка DAF на смерть збила чоловіка на пішохідному переході.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що ДТП сталася близько 18:00 на трасі Львів-Шегині. Попередньо відомо, що наїзд на пішохода здійснила вантажівка DAF, за кермом якої був 56-річний львів’янин. Постраждалий чоловік загинув на місці події. Особу загиблого вже встановили – ним виявився 65-річний мешканець Городка.

За даними очевидців, ДТП сталася у Зимній Воді у зоні пішохідного переходу біля автозаправки «БРСМ-Нафта».