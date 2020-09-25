Аварія трапилася біля Бродів

Ввечері 24 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка збила жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Пішохідка померла в машині швидкої допомоги.

ДТП трапилася близько 20:10 біля м. Броди, повідомляє депаратмент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Водій автопоїзда в складі сідлового тягача Renault Magnum 440 та напівпричепа 'Lamberet LVFS-3E', скоїв наїзд на пішохода, котра переходила проїжджу частину дороги на неосвітленій ділянці, поза межами пішохідного переходу», –­ зазначено у повідомленні департаменту.

У поліції уточнили, що місцева мешканка переходила проїзну частину та вела велосипед. 67-річна жінка отримала політравму, травму черепа, перелом плеча. Медики намагалися її врятувати, але вона померла в машині швидкої медичної допомоги.

ТРК Броди опублікувала відео з місця ДТП.

За кермом вантажівки був мешканець с. Семенівка Пустомитівського району 1992 року народження.

Нагадаємо, добою раніше приблизно на тій же ділянці дороги під колесами Toyota загинув 48-річний чоловік.