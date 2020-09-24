Від отриманих травм 46-річний чоловік помер на місці

У середу ввечері, 23 вересня, поблизу Бродів водій автомобіля Toyota наїхав на 48-річного чоловіка. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп близько 22:00. Як розповіли у прес-службі поліції, потерпілий від отриманих травм помер на місці.

За кермом Toyota був 46-річний мешканець Бродів. За попередньою інформацією поліції, водій наїхав на мешканця одного з сіл району, коли той йшов дорогою та віз поруч свій велосипед. 48-річний чоловік загинув на місці.

Поліцейські відкрили провадження та встановлюють обставини смертельної ДТП (фото поліції)

У поліції вже відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві Toyota загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Триває розслідування.