Водій Toyota на смерть збив чоловіка на трасі Київ-Чоп
Суспільство — Марта Когут, сьогодні, 10:040
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Від отриманих травм 46-річний чоловік помер на місці
У середу ввечері, 23 вересня, поблизу Бродів водій автомобіля Toyota наїхав на 48-річного чоловіка. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп близько 22:00. Як розповіли у прес-службі поліції, потерпілий від отриманих травм помер на місці.
За кермом Toyota був 46-річний мешканець Бродів. За попередньою інформацією поліції, водій наїхав на мешканця одного з сіл району, коли той йшов дорогою та віз поруч свій велосипед. 48-річний чоловік загинув на місці.
Поліцейські відкрили провадження та встановлюють обставини смертельної ДТП (фото поліції)
У поліції вже відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві Toyota загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Триває розслідування.
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