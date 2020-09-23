Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легкового автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу зранку, 23 вересня, близько 6:30 в с. Бартатів, що в Городоцькому районі на Львівщині. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів на трасі Львів-Шегині двоє людей загинули, ще двоє отримали травми.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, в ДТП потрапили три автомобілі: легковий автомобіль Peugeot 307, Peugeot Boxer та ГАЗель.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot 307 скоїв зіткнення з мікроавтобусом ГАЗель. Після цього легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Peugeot Boxer», - повідомили у поліції.

За кермом легкового автомобіля був 21-річний мешканець Городка. Він та його 41-річний пасажир, мешканець Тернопільської області, загинули на місці події. Автомобілем Peugeot Boxer керував 25-річний мешканець Городка. Його та 24-річного пасажира госпіталізували. За кермом третього автомобіля перебував 56-річний мешканець Пустомитівського району, який не постраждав.

Фото ZAXID.NET та очевидців

Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 68 дорожньо-транспортних пригод, шість з них – з потерпілими. 14 автопригод стались на дорогах області, ще 54 – у Львові. Внаслідок ДТП шестеро осіб отримали травми.