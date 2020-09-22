На трасі Львів-Краковець водій скутера збив дворічну дитину
Суспільство — Орися Шиян, 22 вересня0
21 вересня на міжнародній трасі Львів-Краковець водій скутера наїхав на дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Дівчинку з травмами голови шпиталізували у львівську дитячу лікарню.
ДТП трапилася о 13:00 у с. Наконечне Яворівського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
«Мешканець с. Наконечне Яворівського району 1970 року народження на скутері Viper скоїв наїзд пішохода, мешканку с. Наконечне 2018 року народження, яка з тротуару раптово вибігла на проїзну частину дороги», — зазначено у повідомленні.
Дитину доставили у нейрохірургічне відділення лікарні на вул. Орлика з діагнозом забій головного мозку, перелом лобної кістки.
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