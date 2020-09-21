Маршрутка збила жінку, що переходила дорогу на вул. Дорошенка у центрі Львова

У понеділок, 21 вересня, у центрі Львова на вул. Дорошенка маршрутка збила жінку. Постраждалою виявилась 25-річна Юлія Бойко, дівчина колишнього очільника САП Назара Холодницького. Цю інформацію «Українській правді» підтвердив сам Назар Холодницький.

ДТП трапилась приблизно об 11:30 на вул. Дорошенка, що у центрі Львова. Відомо, що маршрутка «Атаман», що курсує за маршрутом №45 (ТРЦ Victoria Gardens – пл. Галицька), скоїла наїзд на пішохода. Судячи з фото очевидців, ДТП трапилось поблизу пішохідного переходу. У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що маршрутка дзеркалом зачепила 25-річну мешканку Київської області, наразі її оглядають медики.

За словами Назара Холодницького, маршрутка зачепила дівчину на пішохідному переході, отримані нею травми не важкі.