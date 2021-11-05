Винуватець ДТП, який їхав за кермом Toyota Avensis, був у нетверезому стані

38-річний львів’янин, який за кермом Toyota Avensis у четвер, 4 листопада, на смерть збив 71-річного пішохода на нерегульованому пішохідному переході на вул. Шевченка у Львові, був у нетверезому стані. Його затримали на місці ДТП.

Після ДТП водія Toyota Avensis доправили на медосвідчення, де виявилося, що він був у нетверезому стані.

«Встановлено, що на момент ДТП водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід», – повідомили 5 листопада в поліції Львівщини.

В поліції не розголошують ступінь сп’яніння винуватця ДТП. За даними ZAXID.NET, експертиза виявила у крові 38-річного водія 1,51 проміле алкоголю, що у більше як 7,5 раза перевищує допустиму норму.

Аварія сталася вдень 4 листопада на вул. Шевченка,111а поблизу Янівського цвинтаря. 71-річний львів’янин переходив дорогу на пішохідному переході. При цьому Daewoo Lanos у правій смузі спинився та пропустив пішохода, а водій Toyota Avensis у лівій смузі на значній швидкості збив чоловіка. 71-річний львів’янин загинув на місці.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.