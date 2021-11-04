ДТП сталася на вул. Шевченка поблизу Янівського цвинтаря

У четвер, 4 листопада, у Львові на нерегульованому пішохідному переході на вул. Шевченка легковик збив 71-річного чоловіка. Внаслідок удару пішохода підкинуло догори та відкинуло на кілька метрів на зустрічну смугу. Чоловік загинув.

ДТП сталася близько 14:45 на вул. Шевченка поблизу Янівського цвинтаря. На оприлюдненому очевидцями відео видно, що чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. Спершу сріблястий Daewoo Lanos пропустив пішохода, а червона Toyota Avensis, яка їхала сусідньої смугою, не пригальмовуючи, збила чоловіка. Від удару постраждалого підкинуло догори, а потім відкинуло убік на кілька метрів на зустрічну смугу.

Водій Toyota Avensis смертельно травмував пішохода на вул. Шевченка (фото поліції)

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та в патрульній поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що постраждалий у ДТП 71-річний чоловік загинув. Медики, які прибули на місце події, намагалися його реанімувати, однак безуспішно. За кермом Toyota Avensis був 38-річний водій.

Як повідомив «24 канал», від наїзду авто загинув батько їхнього журналіста.

Відео очевидців з моменту ДТП («Варти 1»)

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