Через недобре провітрюване дерево грибки швидше розвиваються

Дачники нерідко стикаються з ситуацією, коли груші починають гнити на дереві і плоди опадають ще до збору. Це може спричинити повну втрату врожаю. Тому важливо зрозуміти, що саме викликало проблему, як відновити дерево і що допоможе боротися з проблемою в майбутньому. Про це пишуть «Новини.Live».

Основні причини гниття груш

Серед найпоширеніших факторів, що спричиняють цю проблему, садівники виділяють:

Маніліоз (плодова гниль) – грибкове ураження, яке поширюється безпосередньо на плоди. Парша – ще одне грибкове захворювання, що залишає помітні плями і призводить до загнивання. Інфекційні хвороби, що порушують тканини плодів. Пошкодження градом, які створюють мікротріщини і вхідні ворота для грибків. Активність плодожерки – комах, що з'їдають м’якоть зсередини. Нестача або надлишок вологи, що впливає на стійкість плодів до інфекції. Недотримання правил догляду, що послаблює імунітет рослини.

Як врятувати врожай та захистити дерево

Ключові кроки для кращого захисту: