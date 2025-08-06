Не встигають дозріти і починають гнити: як врятувати груші
Дачники нерідко стикаються з ситуацією, коли груші починають гнити на дереві і плоди опадають ще до збору. Це може спричинити повну втрату врожаю. Тому важливо зрозуміти, що саме викликало проблему, як відновити дерево і що допоможе боротися з проблемою в майбутньому. Про це пишуть «Новини.Live».
Основні причини гниття груш
Серед найпоширеніших факторів, що спричиняють цю проблему, садівники виділяють:
- Маніліоз (плодова гниль) – грибкове ураження, яке поширюється безпосередньо на плоди.
- Парша – ще одне грибкове захворювання, що залишає помітні плями і призводить до загнивання.
- Інфекційні хвороби, що порушують тканини плодів.
- Пошкодження градом, які створюють мікротріщини і вхідні ворота для грибків.
- Активність плодожерки – комах, що з'їдають м’якоть зсередини.
- Нестача або надлишок вологи, що впливає на стійкість плодів до інфекції.
- Недотримання правил догляду, що послаблює імунітет рослини.
Як врятувати врожай та захистити дерево
Ключові кроки для кращого захисту:
прибирайте уражені плоди та листя одразу, як тільки помітили будь-які ознаки гнилі, навіть незначні плями, не залишайте їх під деревом;
знищуйте зібрані хворі плоди та листя окремо, так ви запобігаєте повторному зараженню, яке може проникнути в ґрунт і повернутися навесні;
уникайте обробки хімічними засобами під час збору врожаю – це ризиковано для безпечності плодів;
обробіть дерево після збору врожаю та навесні, для цього часто застосовують бордоську рідину (300 г мідного купоросу та 450 г негашеного вапна на 10 л води), а також інші протигрибкові засоби (фунгіциди);
регулярно перекопуйте пристовбурне коло, але попередньо дезінфікуйте лопату, запобігайте поширенню хвороб;
проріджуйте гілки: видаляйте сухі, хворі або загущені гілки, бо через погано провітрюване дерево грибки швидше розвиваються.